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Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden olan sürücü için 22,5 yıl hapis istendi

11.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer alan rapordan: - "M.K'nin, Bünyamin Öz'ün seyir durumunu bozarak kamyonetiyle yol dışı kalmasına sebebiyet verecek ölçüde asli kusurlu şekilde 'bilinçli taksirle' hareket ettiği, Öz'ün vefatına ve araçtakilerin yaralanmasına neden olarak üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır"

HAVVA DEREAĞZI - Konya'da husumetlisinin aracını sıkıştırmasıyla, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına yol açan şüpheli sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 Mayıs'ta Bünyamin Öz idaresindeki otomobilin, M.K. idaresindeki otomobille sıkıştırılması sonucu meydana gelen kazada Öz'ün hayatını kaybetmesi, araçtaki eşi ile 3 çocuğunun yaralanmasına ilişkin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık M.K'nin, kullandığı otomobille Derbent istikametinden Beyşehir istikametine seyrettiği belirtildi.

M.K'nin, Değiş Mahallesi kavşağı önüne geldiğinde, Bünyamin Öz'ü geçtikten sonra aracın direksiyonunu önüne kırdığı kaydedilen iddianamede, Öz'ün, bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla yol kenarındaki yamaçlık alana çarpması sonucu hayatını kaybettiği, araçtakilerin yaralandığı ifade edildi.

- "Bilinçli taksirle" hareket eden sanık "asli kusurlu" sayıldı

Yapılan incelemeler, tanık ifadeleri ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucu iddianamede yer alan rapora göre M.K, kurallara aykırı hareketiyle "asli kusurlu" sayıldı. Raporda M.K'nin, Bünyamin Öz'ün seyir durumunu bozarak kamyonetiyle yol dışı kalmasına sebebiyet verecek ölçüde asli kusurlu şekilde "bilinçli taksirle" hareket ettiği, Öz'ün vefatına ve araçtakilerin yaralanmasına neden olarak üzerine atılı suçu işlediği bilgisine yer verildi.

Hayatını kaybeden Öz'ün ise M.K'nin kendisini sıkıştırması sonucu yavaşlamayarak önlem almadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Sanık hakkında dosya kapsamında 22,5 yıl hapis cezası talep edildi.

- Olay

Derbent ilçesinde Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, 30 Mayıs'ta Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre M.K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Öz, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine (37), çocukları A.C. (1), M.İ. (2) ve B.N. (12) yaralanmıştı.

Kazanın, hayatını kaybeden Öz'ün seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

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