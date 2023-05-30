YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Aracının içinde silahlı saldırıya uğradı

Aracının içinde silahlı saldırıya uğradı

30.05.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Kulu ilçesinde aracında beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kulu’nun Kozanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki B.G., çocuğunu almak için gittiği okulun önünde araç içerisinde beklediği sırada aracın yanına gelen K.G., aracın kapısını açarak yanında bulunan tabancayla B.G.’ye 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan B.G. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi K.G. ise olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyorMeram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyor
Konyaspor gelecek sezonun planlamasını yapıyorKonyaspor gelecek sezonun planlamasını yapıyor
Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandıAksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Mayıs Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:24
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Salı

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Bozal karaman eczanesi
Selcuklu
Kuzey eczanesi
Cumra
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Günhanlar eczanesi
Meram
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.