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Aracının ön ve arka plakaları uyuşmayan sürücüsü yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.12.2020 16:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ön ve arka plakaları uyuşmayan aracın sürücüsü, trafik ekipleri tarafından yakalandı.Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesine yaşandı.

Eskişehir’de ön ve arka plakaları uyuşmayan aracın sürücüsü, trafik ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesine yaşandı. Edinilen bilgiye göre trafik ekiplerinin dikkati üzerine B.Ö. isimli şahsın kullandığı aracın ön ve arka plakalarının uyuşmadığı anlaşıldı. Plakaları birbirini tutmayan aracı kullanan B.Ö., plakanın yanlış basıldığını ve fark etmediği, doğru plakanın bagajda olduğunu söyledi.
Ekipler, şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması ile işlem başlattılar.

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