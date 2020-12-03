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Aracının zulasında uzun namlulu silah ele geçirilen 1 kişi tutuklandı

BAYBURT HABERLERİ  | 03.12.2020 10:50 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yol uygulamasında aracında ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmeye saklanmış kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Bayburt - Erzurum kara yolu üzerindeki yol uygulama noktasında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 76 plakalı araç durduruldu.

Bayburt’ta yol uygulamasında aracında ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmeye saklanmış kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt - Erzurum kara yolu üzerindeki yol uygulama noktasında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 76 plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde muhtelif yerlere gizlenmiş vaziyette 1 adet 7,62 mm çapında AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah, silaha ait iki adet dolu şarjör ve toplam 85 adet 7.62 mm çapında dolu fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan A.K. ve Ö.K. isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslardan Ö.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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