YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Araçla çarpışan otomobil refüje çıktı, kaza ucuz atlatıldı

Araçla çarpışan otomobil refüje çıktı, kaza ucuz atlatıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.12.2020 20:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil refüje çıkıp direğe çarptı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil refüje çıkıp direğe çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Akçay Mahallesi Edremit-İzmir karayolunda meydana geldi. E.D. idaresindeki 34 HM 8754 Fiat marka araç ile E.A. idaresindeki 10 YV 806 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada 10 YV 806 plakalı araç refüje çıktıktan sonra trafik yön levhası ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazaya itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olmayan ve maddi hasarlı atlatılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Barış Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.