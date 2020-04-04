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Araçlar Muğla sınırından geri gönderildi

MUĞLA HABERLERİ  | 04.04.2020 02:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Muğla-Denizli il sınırında kolluk kuvvetlerince önlem aldı.Genelge çerçevesinde Muğla’ya giriş- çıkışlar gece saat 00.00 itibariyle durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Muğla-Denizli il sınırında kolluk kuvvetlerince önlem aldı.
Genelge çerçevesinde Muğla’ya giriş- çıkışlar gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Muğla Denizli il sınırı Gazeller kontrol noktasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00’ın ardından, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Muğla olan sürücülerin geçişine izin verdi. Diğer sürücülerin geçişine izin verilmezken, bazı sürücüler geçiş hakkını dakikalarla kaçırdı.

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Muğla Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:41
Öğle
13:15
İkindi
16:49
Akşam
19:39
Yatsı
20:56

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Kaleli Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Amiral Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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