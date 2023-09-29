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Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

29.09.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyolda araçlarının lastiği patlayan çifte araçtan indikten sonra tır çarptı.

Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çarpma neticesinde koca hayatını kaybederken karısı ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 02.40 sularında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan’dan Adana istikametine seyir halindeki Seyfullah Bilgin idaresindeki otomobilin Sirkeli gişelerini geçtikten hemen sonra lastiği patladı. Aracı güvenlik şeridine çekerek otomobilden inen Seyfullah Bilgin ile yanında bulunan eşi Ümran Bilgin’e aynı istikamette seyir halindeki plakası öğrenilemeyen bir tır çarptı. Çevredeki sürücülerin bildirmesi üzerine yaralı çift ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 61 yaşındaki Seyfullah Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Ümran Bilgin ise hayati tehlikesi olduğu için Adana’ya sevk edildi. Jandarma ekipleri çifte çarpan tır ve sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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