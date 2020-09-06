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Araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesinde uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre Şerefler Mahallesi Güzpınar mevkiinde seyir halinde olan 35 PK 518 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Muğla’nın Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesinde uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre Şerefler Mahallesi Güzpınar mevkiinde seyir halinde olan 35 PK 518 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Aracın ön tarafından oturan kadın yolcu araç içinde sıkıştı.
Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans ekipleri, jandarma ve Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ön koltukta oturan ve sıkışan kadını bulunduğu yerden kesici vasıtası ile kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

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Merkez
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Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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