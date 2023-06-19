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Araçta silah ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

19.06.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Araçta silah ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan H. G ve M. E. K isimli 2 sokak satıcısı şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç şehir merkezinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 227 gram esrar, 20 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca, H. G. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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