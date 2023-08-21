Araçta yapılan aramada 10 kilo 600 gram bonzai ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan analiz çalışmaları dahilinde Şehzadeler ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramada, 10 kilo 600 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden B.Ö. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.K.Ö. (34) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

