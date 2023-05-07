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  4. Aradığı aşkı bulamadığı söyleyen Simge beline kadar bacak dekoltesiyle hayranlarını mest etti

Aradığı aşkı bulamadığı söyleyen Simge beline kadar bacak dekoltesiyle hayranlarını mest etti

07.05.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayının en çok dinlenenler listesinde birinciliği bırakmayan Simge Sağın kıyafetleriyle sosyal medyayı sallıyor. Simge son konserinde yine yaktı geçti. Simge kasığına kadar derin bacak dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Aradığı aşkı bulamadığı söyleyen Simge beline kadar bacak dekoltesiyle hayranlarını mest etti

Hem sahne performansı hem de güzelliğiyle dikkat çeken Simge Sağın her giydiğiyle olay olmaya devam ediyor. Sahne tarzıyla cesaretini konuşturan ve son aylarda en çok dinlenenler listesinde zirvede olan Simge önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

Güzel şarkıcı, dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" şarkısını söylemeden önce yalnız olduğunu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük başarı... Ayrıca bu şarkıyı bu kadar söyleyip sevgilim olmaması da büyük başarı."

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Simge bu konserdeki sahne tarzıyla da hayranlarını mest etti. Siyah iki parça kombini dikkat çeken şarkıcı derin bacak dekoltesiyle olay oldu.

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Simge'ye "Yine bombasın", "Bu ne güzellik", "Icardi ağlıyor", "Güzelliğini ve parlaklığını tarif edecek kelime bulamıyorum" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

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Simge Sağın sosyal medya ele

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