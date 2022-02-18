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Aradığı huzuru yayla yaşamında buldu

18.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın sürecinde Düzce'deki Sinekli Yaylası'na yerleşen 43 yaşındaki esnaf Mehmet Albayrak, 2 yıldır doğayla iç içe yaşam sürüyor - Mehmet Albayrak: - "Tek başıma kalmama rağmen bir gün olsun canımın sıkıldığını hissetmedim. Doğa, oldum olası bana huzur veriyor"

Çocukluğundan bu yana doğayla iç içe olmaktan keyif alan 43 yaşındaki esnaf Mehmet Albayrak, salgın sürecinde yerleştiği yaylada 2 yıldır izole hayat sürüyor.

Salgın sürecini fırsat bilen Albayrak, yaşamını, çok sevdiği doğada sürdürmek için işini ve ailesini Bursa'da bırakarak Beyköy beldesine bağlı 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'ndaki evine yerleşti.

Albayrak, şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada 2 yıldır sakin bir hayat yaşıyor.

Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı da olan Albayrak, arazi araçlarıyla bölgeye gelen misafirlerini yayla evinde ağırlayarak doğada vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. Albayrak, fırsat buldukça Bursa'daki ailesinin yanına gidiyor.

- "5 saat uyuduğunuzda dinç şekilde kalkabilirsiniz"

Mehmet Albayrak, AA muhabirine, çocukluğundan beri doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyledi.

Salgın döneminde işlettiği lokalin geçici süreyle kapatılmasının üzerine yayladaki evine çıktığını anlatan Albayrak, "Pandemiyi bahane ederek 2 yıldır ikametim burası oldu. Yüzde 90 burada yaşıyorum. Ailem Bursa'da kaldı. Tek başıma kalmama rağmen bir gün olsun canımın sıkıldığını hissetmedim. Doğa, oldum olası bana huzur veriyor. Pandemi de gönlümüzdeki ateşi fitilledi. Burada 5 saat uyuduğunuzda dinç şekilde kalkabilirsiniz." diye konuştu.

Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman yolların kapandığını aktaran Albayrak, "Zaman zaman evden çıkamıyorum. Eve girebilmek için 6-7 basamak inmek zorunda kalıyorum. Ne kadar zorlukları da olsa keyifli, huzur verici. Kar yağışı sonrası da yaylanın bekçiliğini yapıyoruz desek yeridir." dedi.

Yayla sakini 67 yaşındaki Feraye Yılmaz da 13 senedir yaz-kış yaylada kaldıklarını dile getirerek, "Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Buraya gelmek isteyen gelsin. 13 senedir ben duruyorum. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde, yazın yaptığımız erzakları kışın yiyoruz." ifadelerini kullandı.

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