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Araklı'daki afetzedeler için yapımına başlanan konutlar yükseliyor

TRABZON HABERLERİ  | 18.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Araklı'daki afetzedeler için yapımına başlanan konutlar yükseliyor

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde, 18 Haziran 2019'da meydana gelen, 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selin ardından bölgede yapımına başlanan konutların inşasına devam ediliyor.

Yaşanan selde, evleri, iş yerleri, araçları veya arazileri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından konut projesi hazırlandı.

İlçe merkezindeki 38 dönümlük arazinin kamulaştırılmasının ardından 14 blok halinde inşa edilecek konutlar için yaklaşık 56 milyon lira bedelle ihale gerçekleştirildi. Eğim ve kot farkından dolayı zeminin güçlendirilmesi için fore kazık sisteminin kullandığı çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3 bloğun yapımı tamamlandı.

Proje kontrol amiri Yusuf Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz 2021'de bitirilmesi planlanan konutlardan 42'si ile 2 iş yerinin afetzedelere verileceğini belirterek, kullanılan malzeme kalitesi ve yapılan denetimler sayesinde konforlu yapıların inşa edildiğini söyledi.

Konutların yapımı için çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Oral, şöyle devam etti:

"Afet sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından mağduriyet yaşayan insanlara kalıcı konut üretmek amacıyla proje çalışması başlatıldı. 6 ay içerisinde de konutların yapılmasına başlandı ve halen devam ediyor. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra AFAD tarafından geçici kira ve çeşitli ödemeler yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi sağlandı."

Oral, 2+1 ve 3+1 olmak üzere iki farklı konut tipi yapıldığını kaydederek, "Konutlarda ısı yalıtım sistemiyle yüksek enerji verimliğinin yanında ses yalıtımı da mevcut. Gerek kullanılan malzemeler gerekse yapılan denetimlerle kaliteli bir üretim yapılıyor." dedi.

Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde, 18 Haziran 2019'da yaşanan sel afetinde 9 bina yıkılmış, 13 binanın da ağır hasarlı olduğu tespit edilmişti.

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