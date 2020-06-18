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Araklı'daki selde hayatını kaybeden DSİ personeli Hasan Çakar anıldı

TRABZON HABERLERİ  | 18.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde, 18 Haziran 2019'da meydana gelen selde hayatını kaybeden DSİ personeli Çakar için mezarı başında anma programı düzenlendi - Çakar için "İnteraktif Taşkın Müzesi"nde oluşturulan bölümde biyografisi ile taşkın anında kullandığı iş makinesi ve yaşanan acı olayı anlatan çeşitli materyaller sergileniyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da meydana gelen selde hayatını kaybeden DSİ personeli Hasan Çakar, mesai arkadaşlarınca mezarı başında anıldı.

İlçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'ndeki 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selin üzerinden 1 yıl geçti. Selde hayatını kaybedenlerden DSİ 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı 221. Şube Müdürlüğünde görevli operatör Hasan Çakar da ölümünün birinci yılında mesai arkadaşlarınca unutulmadı. Çakar için Beşikdüzü ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlenerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programına, DSİ 22. Bölge Müdürü Vekili Emre Akçalı, Bölge Müdür Yardımcısı Olcay Çubukcu, 221. Şube Müdürü Ahmet Alper Kaya ve mesai arkadaşları katıldı.

- "Arkadaşımızı böyle acı bir olayda kaybetmek bizi derinden sarstı"

Akçalı, burada yaptığı konuşmada, Hasan Çakar'ın ölümünün kendilerini derinden sarstığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Kendisi herkes tarafından çok sevilen, çalışkan ve alçak gönüllü bir arkadaşımızdı. Hasan kardeşimizle birlikte taşkında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmaması için Rabb'ime dua ediyorum."

- Çakar'ın anısına taşkın müzesinde bölüm oluşturuldu

Öte yandan DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan "İnteraktif Taşkın Müzesi"nde, Hasan Çakar'ın anısına bir bölüm oluşturuldu.

Bölümde Çakar'ın biyografisi ile taşkın anında kullandığı iş makinesi ve yaşanan bu acı olayı anlatan çeşitli materyaller sergileniyor.

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