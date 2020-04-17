YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

BİLECİK HABERLERİ  | 17.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye personeli kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi.Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı ülkece zorlu bir mücadele verdiği şu günlerde belediye personelinin güzel bir çalışmaya imza attığını ve kendisinin de duygulandığı belirtti.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye personeli kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi.
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı ülkece zorlu bir mücadele verdiği şu günlerde belediye personelinin güzel bir çalışmaya imza attığını ve kendisinin de duygulandığı belirtti. Suer, "Süreç içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ettik. Belediye personelimiz kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi. Yardım kolileri sahiplerine ulaşmaya başladı. Eğer siz de erzak alarak destek vermek isterseniz belediyemizi arayabilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz" dedi.
Öte yandan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer yardım kolilerinin hazırlanışının her anında personele destek verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Vali Gürel caddede maske dağıtıp, ‘Evde kal’ uyarısı yaptı

Vali Gürel caddede maske dağıtıp, ‘Evde kal’ uyarısı yaptı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bilecik Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:05
İkindi
16:48
Akşam
19:47
Yatsı
21:12

Bilecik Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaneli’nin 3 ayrı ilçe girişinde Korona virüs kontrol ve denetimleri sürüyor

Osmaneli’nin 3 ayrı ilçe girişinde Korona virüs kontrol ve denetimleri sürüyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.