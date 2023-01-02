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Aralık ayı da bitti, Karlıova’da beklenen kar yağmadı

02.01.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde Aralık ayı bitmesine rağmen kar yağmadı.

Adını karla kaplı ovadan alan ve her yıl neredeyse 1,5 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da beklenen kar yağışı henüz olmadı. Kar yağışının aksine güneşli havanın yaşandığı ilçede esnaf, iş yerlerinin önünde oturup güneşli havanın tadını çıkarırken, balıkçılar da seyyar tezgahlarda sokaklarda satış yapıyor.

Geçen yıllara göre rahat oldukları ve artık yolda mahsur kalmadıklarını belirten balıkçı Hasan Olğun, “Geçen sene bu vakitlerde neredeyse 3 metre kar görürdük, bu sene Allah’a çok şükür havalar çok güzel. Balık satabiliyoruz, kafamız rahat ve hava soğuk değil. Geçen senelere göre bu sene çok rahatız. Geçen yıl Erzurum-Çat arasında çok mahsur kaldık ama bu sene çok rahat gidip geliyoruz” dedi.

“KENDİMİ BİLDİM BİLELİ, BU AYLARDA HER ZAMAN 1,5 METRE KAR VARDI”

Uzun yıllardır Karlıova’da yaşayan esnaftan Erkan Değirmenci ise, “Yeni yıla kar yağışsız girdik. Yüksek yerlerde var ama şehir merkezine henüz düşmedi. Geçen günlerde düştü 1-2 santim ama o da eridi gitti. Kendimi bildim bileli, bu aylarda her zaman 1,5 veya 2 metre kar vardı bu memlekette. Bu sene yok” şeklinde konuştu.

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