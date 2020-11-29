Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, 2020 yılında Kayseri’nin yağış oranları ile yaptığı değerlendirmesinde, “Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek” dedi. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli olan uygulamaları hakkında bilgiler veren Dağlı, “Yerli ve milli uygulamamız ile vatandaşların daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

2020 Eylül ayı sıcaklığının bugüne kadar Kayseri’de ölçülen en yüksek Eylül ayı sıcaklığı olduğunu söyleyen Fatih Dağlı, “Kayseri için 2020 yılında mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretti. Burada ekstrem bir değerden bahsetmek istiyorum. 4 Eylül 2020 tarihinde ölçülen 38,4 derece sıcaklık bugüne kadar Kayseri’ ölçülen en yüksek Eylül ayı değeri olarak kayıtlarımıza girdi. Kayseri ilinin ortalama yağış miktarı 416,7 kilogram, Biz bugün Kasım ayı değerleri dahil 343 kilogram yağış aldık. Yani mevsim normallerine yakın değerde yağış alıyoruz. Aralık ayında alacağımız yağışlarla inşallah mevsim normallerinde bir yağış elde edeceğiz inşallah” dedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama ile vatandaşların daha fazla bilgiye ulaşabileceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kendi geliştirdiğimiz programımız, 15 Şubat 2019 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürümüz Volkan Mutlu Coşkun öncülüğünde hazırlanan bir programdı. Aynı zamanda tamamen yerli ve milli bir program. Renk kodları ile meteorolojik uyarıları yayınlamaya başladık. Bu uyarılar yeşil herhangi bir tehlike yok, sarı muhtemel tehlike, turuncu tehlikeli, kırmızı çok tehlikeli şeklinde. Farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe bazında bu uyarıları yayımlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha tedbirli olmasını istemekteyiz. Kullanmış olduğumuz meteorolojinin mobil uygulaması, eğer konum bilgileri açık olursa konumlarına göre anlık olarak bulundukların yerin hava sıcaklığını ve 5 günlük tahmin raporlarını gösteriyor. Özellikle cep telefonlarında yüklü olarak gelen programlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uygulaması olmadığı için sadece il genelinde bir yerin hava sıcaklığını ve tahminini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu uygulama sayesinde, bütün ilçelerimizde hava tahmin raporlarımızı ve anlık meteorolojik bilgiye ulaşılabilmektedirler. Yapmış olduğumuz tahmin ve uyarıların elbette önem arz etmesi için kullanıcılara, vatandaşlara ulaştırılması çok önemli. Biz bunun için güzel ve teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Merkezi tarafından 2020 yılı içerisinde 48 adet meteorolojik uyarı ve bildiri yayınladık. Bunlarda ki isabet oranımız yüzde 100’e yakın ve bunun gururunu yaşıyoruz. Meteorolojik tahmin ve uyarılara ulaşmak çok kolay. Meteorolojinin her alanında sosyal medyayı kullanan bir kurumuz. Tahmin ve uyarılara kayseri.mgm.gov.tr ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilir.”

