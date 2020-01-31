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Aralık Hayvan Pazarı şap nedeniyle kapatıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 31.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Iğdır’ın Aralık ilçesindeki hayvan pazarı, bazı hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.Iğdır kent merkezindeki canlı hayvan pazarı 18 Ocak’ta şap hastalığından dolayı 30 gün kapatılmıştı.

Iğdır’ın Aralık ilçesindeki hayvan pazarı, bazı hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.
Iğdır kent merkezindeki canlı hayvan pazarı 18 Ocak’ta şap hastalığından dolayı 30 gün kapatılmıştı. İlçelerdeki hayvan pazarı ise açıktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Aralık ilçe merkezi ve bazı köylerdeki hayvanlarda şap ve çiçek hastalığını tespit etti. Hastalığın tespit edilmesi üzerine ekipler, tedbir amaçlı ilçedeki hayvan pazarını 30 gün süreyle kapattı.
Iğdır’da ki diğer ilçelerde bulunan canlı hayvan pazarlarında hayvan alım satımı devam ediyor.

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