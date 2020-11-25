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Arama kararı bulunan 16 kişi cezaevinde

ORDU HABERLERİ  | 25.11.2020 09:44 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir haftada haklarında değişik suçlardan arama kararı bulunan 165 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasındaki bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsa dilencilikten, 14 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa gürültü yapmaktan, 3 şahsa rahatsız etmekten, 3 şahsa yasak olan caddede sigara içmekten, 2 şahsa avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurmasına dair kanuna muhalefetten, 2 şahsa kimlik bildirmemekten, 42 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 51 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 16’sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da son bir haftada haklarında değişik suçlardan arama kararı bulunan 165 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasındaki bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsa dilencilikten, 14 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa gürültü yapmaktan, 3 şahsa rahatsız etmekten, 3 şahsa yasak olan caddede sigara içmekten, 2 şahsa avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurmasına dair kanuna muhalefetten, 2 şahsa kimlik bildirmemekten, 42 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 51 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 16’sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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