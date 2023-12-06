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Arama kaydı bulunan 98 şahıs yakalandı

06.12.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Antalya’da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 98 şahıs yakalandı.

Arama kaydı bulunan 98 şahıs yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında ’yakalama emri’ bulunan ’asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik, 57 ekip ve 134 personelin katılımıyla operasyon yapıldı.

Aralarında; kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, cinsel saldırı, silahla tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme, şantaj, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma/kullanma suçlarından arananların da bulunduğu 98 şahıs yakalandı.

Haklarında 10 ile 20 yıl arası 5, 5 ile 10 yıl arası 1, 2 ile 5 yıl arası 14, 2 yıl altı 27 şahıs olmak üzere hapis cezası ile aranan 47 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Arama kaydı bulunan 98 şahıs yakalandı

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