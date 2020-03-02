YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı

Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 02.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.

Ordu’da son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 12’si tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 7 kişiye dilencilik yapmaktan, 5 kişiye kumar oynamaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kaçak tütünden, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 5 kişiye yasa dışı bahis oynamaktan ve 4 kişiye havai fişek atmaktan ceza kesildi.
Yine aynı tarihlerde yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 50 şahıs yakalanırken 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

İzmirliler kara doydu

İzmirliler kara doydu

Ordu Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:46
İkindi
15:54
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Ordu Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Aydın Eczanesi
Altinordu
Koçak Eczanesi
Altinordu
Odabaş Eczanesi
Altinordu
Seyitoğlu Eczanesi
Fatsa
Uzunkök Eczanesi
Fatsa
Ahsen Eczanesi
Unye
Atila Ada Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.