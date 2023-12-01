Aranan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde; İl Merkez ilçesinde Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 8 yıl, 24 ay hapis cezası olan 1 şahıs, Kdz. Ereğli ilçesinde Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 9 yıl, 20 ay, 22 gün hapis cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplamda 2 şahıs yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

