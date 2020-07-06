YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Aranan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı

Aranan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kalecik adli makamlarınca 6 ay hapis cezası ile aranan D.S., Ürgüp adli makamlarınca hakkında 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Y.U.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kalecik adli makamlarınca 6 ay hapis cezası ile aranan D.S., Ürgüp adli makamlarınca hakkında 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Y.U. ve Gülşehir adli makamlarınca hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Nevşehir Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:16
Yatsı
21:57

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Öncül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir’de

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.