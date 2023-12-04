Aranan hırsız son işinde ev sahibine yakalandı

Kaçmaya çalışan şüpheli, “Uyumaya geldim” dese de cezaevinin yolunu tutmaktan kurtulamadı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde evinde oturan Ali A., bir anda çatıdan sesler geldiğini duydu. Durumdan şüphelenen ev sahibi, çatı katına çıkınca ortalığı karıştıran M.Y. isimli şüpheli ile karşı karşıya geldi. Kaçmaya çalışan hırsızı son anda yakalamayı başaran Ali A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Ev sahibini kandıramadı

Hırsızlık yapmadığını sadece uyumak için çatı katına çıktığını savunan M.Y., ev sahibinden kendisini bırakmasını istedi. Şüphelinin savunmasına kanmayan Ali A., polis ekipleri gelinceye kadar onu hiçbir yere bırakmadı. İhbar üzerine motosikletli yunus ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Ev sahibi tarafından polis ekiplerine teslim edilen M.Y.’nin yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan sabıkalı hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim eden ev sahibi Ali A., yaşananları şöyle anlattı:

“Sesleri duyup çatıya çıktığımda şahsı gördüm. Kaçmaya çalıştı ama kaçmadan yakaladım. Ne yaptığını sorunca yatmaya geldim dedi. Ama yatmakla bir ilgisi yoktu. Çatı katında eşyaları karıştırıyordu"

