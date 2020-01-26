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Aranan şahıs GBT sorgusunda yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kasten adam öldürme suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin GBT sorgusunda ortaya çıktı, Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, Zeytinli Mahallesi’nde şüphe üzerine bir şahsın kimliğini alarak GBT sorgulaması yaptı.

Gaziantep’te kasten adam öldürme suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin GBT sorgusunda ortaya çıktı, Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, Zeytinli Mahallesi’nde şüphe üzerine bir şahsın kimliğini alarak GBT sorgulaması yaptı. Z.A olduğu öğrenilen şahsın yapılan sorgulamada ise kasten adam öldürme suçundan arandığı ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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