Aranan şahsın Covid-19 testi pozitif çıkınca yurda yerleştirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada aranan 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca yurtta karantina altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hırsızlık suçundan aranan 34 yaşındaki A.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi A.Ç.’nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantina altına alındığı öğrenildi.

