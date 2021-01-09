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Aranan şüpheli mazgal çalınca yakayı ele verdi

09.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan bir şüpheli, mazgalları çalınca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi’nde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda bulunan 10 adet su gideri mazgal çalındı.

Elazığ’da hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan bir şüpheli, mazgalları çalınca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi’nde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda bulunan 10 adet su gideri mazgal çalındı. Mazgalların çalındığını farkeden iş yeri sahibi , durumu İl jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İl Jandarma Komutanlığınca şüpheli veya şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla JASAT görevlendirildi. Ekiplerin yaptığı araştırma yapması sonucu şüphelinin, hırsızlık suçundan dolayı da aranan U.T. (31) olduğu tespit edildi. Şüpheli, evinde düzenlenen operasyonla yakalanarak göz altına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye karşına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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