Aranan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyondan 7 şüpheli şahıs yakalanırken 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 07 ile 13 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahsılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi kaçakçılığı ve haberleşme kanununa muhalefet suçlarından 7 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

