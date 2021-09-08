Aranan yabancı uyruklu DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Başkentte terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan yabancı uyruklu bir kişi, Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan yabancı uyruklu A.E.İ'nin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisine ulaştı.
Polatlı ilçesinde olduğu belirlenen zanlı, bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu, Polatlı Yeniköseli Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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