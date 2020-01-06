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  4. Arap turistler Marmaris’in dağlarını gezdiler

Arap turistler Marmaris’in dağlarını gezdiler

MUĞLA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kışın güzel havaların tadını çıkarmak için 1 haftalığına gelen 350 kişilik Arap kafilesi, her günün tadını çıkarıyor.İçlerinden 150 kişi tatillerinin 2.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kışın güzel havaların tadını çıkarmak için 1 haftalığına gelen 350 kişilik Arap kafilesi, her günün tadını çıkarıyor.
İçlerinden 150 kişi tatillerinin 2. gününde sabah erkenden otellerinden alınıp Marmaris’in eşsiz doğa güzelliğini görmek için yola çıktılar. Yol boyunca kendi müziklerini dinlediler eğlendiler. Bayır, Turgut, Orhaniye ve Değirmenyanı mahallelerinden jeeplerle geçen turistler, "Çok şanslıyız hava da çok güzel çok eğlendik. Marmaris çok güzel" dediler.
Bayır mahallesinde yaptıkları mola da jeep şoförlerinin davul zurna şovunda eğlendiler, Turgut şelalesinde gözleme yediler. En güzel manzaralarda ise bol bol fotoğraf çektirdi. Kışın ilçe de turist olması esnafında yüzünü güldürüyor. Gelen 150 kişilik kafile jeep turundan sonra Fethiye turuna çıkacak daha sonra Marmaris’e dönüp ertesi gün tekne ile koyları gezecekler.
Mart ayına kadar Arap turist gelmeyecek olması bu kafilenin son tur grubu olma özelliği taşıyor.
Kafile’yi getiren tur operatörü yetkilisi, "Arap turistler Marmaris’i çok seviyor doğasını,denizini, insanlarını ve Müslüman bir ülkede tatil yapmak kendilerini daha da güvende hissettiriyor. Biz ülkemiz ve şehrimiz için elimizden geleni üzerimize düşen görevi yapıyoruz’’ dedi.

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