YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Arapgir’de dezenfekte çalışması

Arapgir’de dezenfekte çalışması

MALATYA HABERLERİ  | 05.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arapgir İlçesinde dezenfekte çalışması yapıldı.İlçelerde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmaları kapsamında bugüne kadar Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan ilçelerinde çalışmalarını tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın Arapgir ilçesinde de dezenfekte çalışmalarını tamamladı.Çalışmalar kapsamında Arapgir ilçesinin vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokakları temizlenerek, dezenfekte edildi.Belediye Başkanı Cömertoğlu’dan teşekkürYapılan çalışmalardan dolayı sosyal medya hesabından teşekkür eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “İlçemizde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.

Arapgir’de dezenfekte çalışması

Malatya’nın Arapgir İlçesinde dezenfekte çalışması yapıldı.
İlçelerde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmaları kapsamında bugüne kadar Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan ilçelerinde çalışmalarını tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın Arapgir ilçesinde de dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar kapsamında Arapgir ilçesinin vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokakları temizlenerek, dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Cömertoğlu’dan teşekkür
Yapılan çalışmalardan dolayı sosyal medya hesabından teşekkür eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “İlçemizde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları diğer ilçelerde de devam edeceği bildirildi.

Arapgir’de dezenfekte çalışması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Günün en acı karesi! Günün en acı karesi!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Malatya Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Çare Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.