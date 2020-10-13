Arapgir’de kaza: 2 yaralı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasın da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Deregezen mevkiinde, Osman Gömüç idaresindeki Arapgir Çevre Köyleri Çöp Toplama Aracı ile karşı şeritten gelen Devlet Su işlerine bağlı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada DSİ aracında bulunan 2 personel yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza ucuz atlatıldı

Öte yandan ilçe merkezinde park halindeki bir ambulansın freninin boşalması sonucu yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

İlçe Devlet hastanesi bahçesinin duvarına çarparak durabilen 112 ambulansında maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

