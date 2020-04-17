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Arapgir’de korona virüs denetlemesi

MALATYA HABERLERİ  | 17.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arapgir ilçesinde korona virüs denetlemesi yapılarak, kurallara uymayanlara ceza kesildi.17 Nisan günü 24.00 itibariyle iki gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi Arapgir İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, zabıta memuru ve aile sağlı merkezi memurlarınca yapılan denetimlerde market ve fırınlar kontrol edildi.Çarşı merkezde yapılan uygulamada ise ticari taksilerde maske ve yüzde 50 yolcu kapasitesine bakılıp denetlemeler sürdürüldü.Yeni tip korona virüs (Cvid-19) salgınını önlemek amacıyla bu tür denetimlerin süreceği belirtilirken, denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildiği kaydedildi.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde korona virüs denetlemesi yapılarak, kurallara uymayanlara ceza kesildi.
17 Nisan günü 24.00 itibariyle iki gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi Arapgir İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, zabıta memuru ve aile sağlı merkezi memurlarınca yapılan denetimlerde market ve fırınlar kontrol edildi.
Çarşı merkezde yapılan uygulamada ise ticari taksilerde maske ve yüzde 50 yolcu kapasitesine bakılıp denetlemeler sürdürüldü.
Yeni tip korona virüs (Cvid-19) salgınını önlemek amacıyla bu tür denetimlerin süreceği belirtilirken, denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildiği kaydedildi.

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