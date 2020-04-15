YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Arapgir’de taksi şoförlerine maske dağıtımı

Arapgir’de taksi şoförlerine maske dağıtımı

MALATYA HABERLERİ  | 15.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arapgir ilçesinde korona virüse taksi şoförlerine maske dağıtıldı.Korona virüsü (COVİD-19) ile mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde ilçe esnafı,sağlık çalışanları ve muhtarlara maske dağıtan Arapgir Belediyesi taksici esnafını da unutmadı.

Arapgir’de taksi şoförlerine maske dağıtımı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde korona virüse taksi şoförlerine maske dağıtıldı.
Korona virüsü (COVİD-19) ile mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde ilçe esnafı,sağlık çalışanları ve muhtarlara maske dağıtan Arapgir Belediyesi taksici esnafını da unutmadı. Belediye tarafından temin edilen maskeler ilçede faaliyet gösteren taksici esnafına dağıtılmak üzere Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlker Özan’a teslim edildi. İlçede korona virüs salgını ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların taktire şayan olduğunu belirten Oda Başkanı İlker Özan,"Belediyemizin öncülüğünde ilçemizde korona virüs salgınına karşı çok güzel bir çalışma sürdürülüyor.Bu çalışmalar ve birlik ve beraberlik sayesinde,salgının önüne geçilmesi adına çok büyük bir adım atılmış oluyor. Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Haluk Cömertoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Malatya Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Eren Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

“hobi Boks” İle Herkes Boks Yapabilecek

“hobi Boks” İle Herkes Boks Yapabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.