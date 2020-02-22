Aras Dağları'nda çatıya kadar yükselen kar altında zorlu yaşam

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da etkili olan ve yer yer evlerin çatısına kadar çıkan kar hem vatandaşların yaşamını hem de köylerin yollarını açmaya çalışan ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kentin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en zorlu coğrafi koşullarını barındıran Aras Dağları'ndaki yerleşim yerlerinde ağır kış şartları etkili oluyor.

Özellikle 2 bin 500 rakımlı Dipsiz köyünde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı neredeyse evlerin çatılarına kadar ulaştı.

Köyde yaşayan vatandaşlar açtıkları kar tünelleriyle evlerine ulaşmaya çalışırken, yağış nedeniyle yaşam zaman zaman adeta durma noktasına geliyor.

Köylerin yollarını da kapatan kar hem vatandaşların hayatını hem de karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını güçleştiriyor.

- "Kar kaplanları"nın en zorlu yol açma mesaisi Dipsiz'de yaşanıyor

Bölgede kapanan yolları ulaşıma açmaya çalışan Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler de en ağır mücadelelerini Aras Dağları'nda bulunan ve karlar altında kalan Dipsiz köyünde veriyor.

Dipsiz köyü, etkili olan yağışın ardından metrelerce yükseklikte kar tutuyor ve başlatılan çalışmalar ancak 1 haftada tamamlanıyor.