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Aras EDAŞ, hazırlıklarını tamamladı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Kurban Bayramı’nda kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti vermek için hazırlıklarını tamamladı.Kurban Bayramı süresince enerji kesintisi ve aksaklığa mahal verilmemesi için ek tedbirler alan Aras EDAŞ, sorumluluk bölgesi olan Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır illerinde personel sayısını da artırdı.Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bayram süresince ek tedbirler aldıklarını ifade ederek oluşabilecek muhtemel arızalara seri bir şekilde müdahale edilmesi için sahadaki elaman sayısının artırıldığını söyledi.Koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl ek tedbirler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Akbaş, “Personelimizin sağlığı ve iş güvenliğinin yanında müşterilerimizin sağlığı da bizim için her zaman ön plandadır.

Aras EDAŞ, hazırlıklarını tamamladı

Doğu Anadolu Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Kurban Bayramı’nda kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti vermek için hazırlıklarını tamamladı.
Kurban Bayramı süresince enerji kesintisi ve aksaklığa mahal verilmemesi için ek tedbirler alan Aras EDAŞ, sorumluluk bölgesi olan Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır illerinde personel sayısını da artırdı.
Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bayram süresince ek tedbirler aldıklarını ifade ederek oluşabilecek muhtemel arızalara seri bir şekilde müdahale edilmesi için sahadaki elaman sayısının artırıldığını söyledi.
Koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl ek tedbirler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Akbaş, “Personelimizin sağlığı ve iş güvenliğinin yanında müşterilerimizin sağlığı da bizim için her zaman ön plandadır. Milli ve manevi günlerde aldığımız tedbirlere ek olarak bu yıl personelimiz, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak görev yapacak. Daha etkin tespit ve daha hızlı çözüm için Çözüm Merkezi (444 7 850) ile Uzaktan İzleme ve Kontrol Merkezi (SCADA) personeli, sahadaki ekiplere teknik destek verecek. Kurban Bayramı boyunca tüm iletişim kanallarımızla 7/24 görev başında olacağız. Aldığımız tedbirler ile müşterilerimizin sorunsuz bir bayram geçireceğini ümit ediyorum. Bu vesile ile tüm müşterilerimizin ve personelimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Aras EDAŞ, hazırlıklarını tamamladı

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