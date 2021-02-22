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Aras EDAŞ’ta ayrılan personellere plaket takdim edildi

22.02.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Aras EDAŞ’ta ayrılan personellere plaket takdim edildi

Aras EDAŞ bünyesinde uzun yıllar görev yaparak emekliye ayrılan 19 personele plaket töreni düzenlendi.

Aras EDAŞ bünyesinde uzun yıllar görev yaparak emekliye ayrılan 19 personele plaket töreni düzenlendi. Genel Müdürlük binasında düzenlenen törene katılan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “ Biz bunu bir ayrılık olarak görmüyoruz. Bu kapı yine size açık, dostça güzelce ayrılmak hoş bir şey” dedi.
Aras Elektrik’te çalışma hayatını tamamlayarak emekliye ayrılan personele veda töreni düzenlendi. Genel Müdürlük konferans salonunda düzenlenen törende 19 personele plaket takdim edildi.
Emekliye ayrılan personele bu zamana kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür eden Genel Müdür Fikret Akbaş, dostça ayrılabilmenin önemine değindi. Uzun süredir birlikte çalıştıkları personelin emeklilik sonrasında ki yaşantılarında sağlık ve huzur temennisinde bulunan Akbaş, “Hayatta değişimler yaşanır. Asıl olan güzelliklerle ayrılabilmek. Ayrıldığın yere de tekrar dönebilmek, ziyaret edebilmektir. Sizler bu şirketin kahrını, cefasını çektiniz, sefasını da gördünüz. Şirketimiz belli bir yerden, daha iyi bir yere doğru hareket halinde. Şu anda daha iyi yerlere doğru gitmek için gayret ediyoruz. Bu noktada sizlerin emeği çok. Dostça ve güzellikle ayrılmak hoş bir şey. İnşallah buradan sonraki hayatınızda, ailenizle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum. Yine bir ihtiyaç olduğunda kapılarımızı size kapatmıyoruz, çağırabiliriz” dedi.
Yeni nesillere imkan tanıma adına emekliliğin bir gereklilik olduğuna dikkat çeken Müdür Fikret Akbaş, “Şu anda sizlerle böyle bir vedaya hazırlanıyoruz. Yenilenme de bir ihtiyaç. Bu sizin eskidiğiniz anlamına gelmiyor. Biz bunu bir ayrılık saymıyoruz. Ardından sanırım sıra bizlere gelecek. Yeni nesillere imkanlar tanımamız lazım. Babamın bir sözü vardır, ‘Dal altında dal büyümez’ oğlum derdi. Bizde çekilme zamanımızı bilmemiz lazım. İnşallah bizde zamanı gelince çekileceğiz. Hiç kimseye buralar mülk değil, önemli olan güzelliklerle ayrılmak. Önemli olan birbirimizin yüzüne bakabilmek, yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Aras EDAŞ’ta ayrılan personellere plaket takdim edildi

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