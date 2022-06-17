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Aras Kargo’nun Baş Hukuk Müşaviri en etkili hukuk müşavirleri listesinde

17.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en etkili hukuk müşavirleri arasında gösterilen Yiğitcan Bozoğlu, Çırağan Palace Kempinski Hotel’de gerçekleşen resepsiyonda ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Yiğitcan Bozoğlu en yetkin hukuk müşavirleri listesinde yer aldı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, 33 yıldır 150'den fazla ülkede hukuk firmalarının ve avukatların güçlü yönlerini, yetkinliklerini analiz eden Legal 500, GC Powerlist: Türkiye araştırma sonuçlarını tamamladı. Araştırmalarını, dünya hukuk firmalarından gelen görüşlere ve hukuk piyasasında yer alan deneyimli ekiplerinin araştırma verilerine göre hazırlayan Legal 500, Çırağan Palace Kempinski Hotel’de düzenlediği törenle listeye giren hukuk müşavirlerini açıkladı.

Alanında fark yaratan, katkı sağlayan, ileri taşıyan ve örnek teşkil eden inovasyon modelleri geliştiren avukatların dahil edildiği GC Powerlist Türkiye listesine girmeye hak kazanan isimlerden biri de Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Yiğitcan Bozoğlu oldu. Türkiye’nin en etkili hukuk müşavirleri arasında gösterilen Yiğitcan Bozoğlu Çırağan Palace Kempinski Hotel’de gerçekleşen resepsiyonda ödülünü aldı.

Açıklamada ödül gecesindeki konuşmasına yer verilen Bozoğlu, ‘Legal 500 GC Powerlist listesinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu bize, strateji ve iş sonuçlarımızın doğru noktada olduğunu gösteriyor. Ekip arkadaşlarım adına aldığım bu ödüle layık gören meslektaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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