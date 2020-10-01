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Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon toprağa verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.10.2020 19:54 | Son Güncelleme

89 yaşında hayatını kaybeden Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon, Kütahya’da toprağa verildi.Mustafa Kalyon’un cenazesi Korona virüs tedbirleri kapsamında öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Sultanbağı mezarlığına defnedildi.Kalyon’un cenaze namazına, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Vekili Salih Özden, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile ailesi ve yakınları katıldı.Vali Çelik, Mustafa Kalyon’un ailesine baş sağlığı ve sabırlar diledi.

Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon toprağa verildi

89 yaşında hayatını kaybeden Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon, Kütahya’da toprağa verildi.
Mustafa Kalyon’un cenazesi Korona virüs tedbirleri kapsamında öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Sultanbağı mezarlığına defnedildi.
Kalyon’un cenaze namazına, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Vekili Salih Özden, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile ailesi ve yakınları katıldı.
Vali Çelik, Mustafa Kalyon’un ailesine baş sağlığı ve sabırlar diledi.

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Simav
Şule Eczanesi
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