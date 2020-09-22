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Aratos’un mezarına bisikletl turu

MERSİN HABERLERİ  | 22.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletleriyle kazıları devam eden Aratos’un anıt mezarını ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlerinden bisikletleriyle gelerek bisikletli yaşam hakkında farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, güne bisiklet sürerek başladı.

Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletleriyle kazıları devam eden Aratos’un anıt mezarını ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlerinden bisikletleriyle gelerek bisikletli yaşam hakkında farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, güne bisiklet sürerek başladı. Gün içerisinde kısa mesafeli işlerinde de bisiklet kullanmayı tercih eden ekipler, belediye hizmet binasından Viranşehir’de bulunan astronomi biliminin kurucusu filozof ve şair Aratos’un mezarına kadar bisiklet sürdü.
Anıt mezar ziyaretinde kazı ekibini yöneten Doç. Dr. Deniz Kaplan’dan bilgi alan İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam ve ekibi, daha sonra Soli Pompeiopolis Antik Kenti, höyük, antik limanı, Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi bisiklet ve yürüyüş yolunu da gezdi.
Hafta boyunca bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak adına Mezitli Belediyesi’nin tüm personellerinin farklı günlerde tüm işlerini ve eve geliş gidişlerini bisikletleriyle yaptığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli bisiklet kullanımı konusunda çok büyük mesafe kaydetti. Biz de bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet yolları yapmaya devam ediyoruz. Birkaç gün önce de bisiklet yollarıyla ilgili projede, 538 belediye arasında finale kalmayı başardık. Ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyor, ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil ediyoruz. Dünyaya Mezitli’nin bisiklet kenti olduğunu anlatmak istiyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, ‘herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ diyerek bisikletle, eğlenceyle, sporla dolu dolu hareketli bir hafta geçirdik. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm çalışanlarımıza ve destek vererek etkinliklere katılan tüm Mersinlilere teşekkür ederim” dedi.

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