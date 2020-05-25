YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.05.2020 19:42 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde amca-yeğen arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Olay, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi Bölmeçayır mevkisinde meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde amca-yeğen arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi Bölmeçayır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Orhan S. ile, amcası Nurettin S. ve amcasının oğlu olan Serkan S. yolunu keserek tartışmaya başladı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın büyümesi sonucu Nurettin S. ve Serkan S., balta ve bıçakla Orhan S.’ye saldırdı.
Balta ve bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Orhan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan S. kurtarılamazken, olayda yaralanan Nurettin S. ve Serkan S.’nin Çarşamba Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Samsun Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
05:01
Öğle
12:37
İkindi
16:35
Akşam
20:03
Yatsı
21:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Albayrak Eczanesi
Ilkadim
Cedit Eczanesi
Ilkadim
Cem Eczanesi
Ilkadim
İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.