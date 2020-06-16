YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde 3 kişi arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde 3 kişi arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Bıçak darbesiyle hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Gökçebey ilçesi Üçburgu Mahallesi’nde yaşandı. Amca çocukları olduğu öğrenilen K.A. (38), M.G.A. (45) ve V.A. (18) arasında arsa yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden taraflar arasında çıkan kavgada V.A. sol kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı. Gökçebey Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan V.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
16:59
Akşam
20:36
Yatsı
22:29

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Ağartan Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.