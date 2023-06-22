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Arazi kavgasında kardeşini vuran zanlı tutuklandı

22.06.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde arazi kavgası nedeniyle kardeşini yaralayan, kardeşinin arkadaşının da ölümüne sebep olan Nejdet Kaymaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ölen Rıza Andıç da son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre bir süredir kardeşi Cevdet K. ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Nejdet Kaymaz, dün Kocaaali Mahallesi’nde kardeşinin aracıyla geçtiği sırada av tüfeği ile kurşun yağdırdı.

Kardeşine pusu kurarak ateş eden Nejdet Kaymaz’ın silahından çıkan kurşunlar, araçta bulunan kardeşi Cevdet K. ve yanında yolculuk eden arkadaşı Rıza Andıç’a isabet etti. Rıza Andıç olay yerinde hayatını kaybetti. ZBEÜ Hastanesi’ne sevk edilen kardeşi Cevdet K.’nın ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Nejdet Kaymaz, emniyetteki ifadesinin ardından Kdz. Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, alt soyu kasten öldürme ve kasten öldürme olma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından cenazesi hastane morgundan alınan Rıza Andıç için Abalı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı cenaze töreninde, Rıza Andıç’ın cenazesi kılınan öğlen namazını müteakiben Gümüşhaneliler Mezarlığı’na defnedildi.

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