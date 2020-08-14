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Arazi yangınına İHA ile müdahale

MALATYA HABERLERİ  | 14.08.2020 18:35 | Son Güncelleme

Malatya’da yaşanan arazi yangını, Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği dronları da aktif olarak kullanıldı.Malatya’da birçok alanda polisin gözü olan dron, orman ve arazi yangınların müdahalede kullanılıyor.

Malatya’da yaşanan arazi yangını, Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği dronları da aktif olarak kullanıldı.
Malatya’da birçok alanda polisin gözü olan dron, orman ve arazi yangınların müdahalede kullanılıyor. Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Araç Muayene İstasyonu arkasında yaşanan kuru ot yangınının kontrol edilmesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği etkin rol aldı.
Termal özellikli droneler ile yangının çıkış noktasını ve yayılımını tespit edilmesi ile bölgeye ekipler yönlendirildi.
Dün akşam üzeri başlayan yangında bölgede bulunan Akoğuz Kışlasına alevlerin sıçramaması için asker, polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları Müdürlüğü ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmıştı.
Öte yandan çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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