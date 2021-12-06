"Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı" Erzurum'da başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince kent ve kırsalda arazilerin verimli kullanılmasına yönelik düzenlenen "Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı" başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, programın Erzurum'da yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

İnsanların bulundukları toprakları gelecek nesillere bırakmak gibi bir mecburiyeti olduğunu bu nedenle çalıştaydan çıkacak sonuçları merak ettiğini dle getiren Demirtaş şöyle konuştu:

"Erzurum Büyükşehir Belediyesi bu çalıştayı yapması çok önemli. Yapılacak her türlü çalışmada Bakanlığımız olarak gerekli destekleri vereceğimizi belirtmek isterim. Ecdadımız bu şehre medeniyet tarihimizin kimliğini sokak sokak, mahalle mahalle nakşetmiş. Erzurum zamana meydan okurcasına bu kadim şehir kültürümüzün izlerini taşıyor. Şehir olarak 6,5 milyar liralık yatırım yapıldı ve halen 1 milyar 250 milyon liralık yatırımımız devam ediyor. Gelecek nesillere millet bahçeleri bırakıyor yeşil alan miktarını artırıyoruz. Erzurum'da atık sudan içme suyuna, konuttan diğer alanlara çok sayıda projeyi tamamladık."

- "Arazi yönetimi, yeni bir disiplin değildir"

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Enver Ülger ise "Arazi Yönetimi İhtiyacı" konulu sunumunda, arazi yönetiminde dünyanın karşılaştığı sorunların hemen hemen her yerde benzerlik gösterdiğini söyledi.

Arazi edinme isteği ve yanlış arazi kullanım kararlarının kentlerin kontrol edilemeyecek bir hızda büyümesine, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere açılmasına neden olduğunu belirten Ülger, "İnsan ihtiyaçlarını gidermek, yaşamak için elbette doğayı değiştirecektir. Ancak, insanın doğaya verdiği tahribat aynı yönde eşit bir tepki doğuracaktır. Asıl mesele bu döngüyü nasıl yöneteceğimizi bilmektir. Her bölgenin kendine has doğal özellikleri o bölgenin yöresel tanınırlığına yön verir. Erzurum cağ kebabı, bunlardan biri olup tüm dünyaya ve ülkeye adını duyurmuştur." dedi.

Ülger, arazi yönetim sistemleri ve araziyle ilgili verilerin kayıt altına alınmasının yüksek bir maliyet gerektirmesine karşın çok geniş kazanımlar sunduğunu ifade etti.

Erzurum Arazi Yönetim Projesi'nin sadece Türkiye için değil küresel ölçekte bir fırsat ve farkındalık oluşturacağını vurgulayan Ülger şöyle konuştu:

"Arazi yönetimi, yeni bir disiplin değildir. Arazi üzerindeki hakların korunmasına, bu haklardan elde edilen zenginliklerden kamusal harcamalar için alınan vergileri belirleme amaçlı çıkılan yolda ortaya çıkan kadastro ve arazi kaydı konularının evrilmesinden ortaya çıkmıştır. Arazi yönetimi, günümüzün ve geleceğin en önemli gündem başlıklarını oluşturan arazi kullanımı, arazi değerleme, arazi mülkiyeti yani araziye bağlı haklara erişim ve arazi geliştirme konularını kapsamaktadır. Arazi yönetiminin oluşturulmasında, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiş yerel yönetimler temel alınmalıdır."

- "Arazilerin verimli kullanılmasında yerel yönetimlerin önemi büyük"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentin tamamının sahip olduğu değerleri ve potansiyelleri ortaya koyan arazi envanter çalışması yaptıklarını aktardı.

Çalıştayda ele alınacak konuların yeni bir dönemin başlangıcı olacağını inandığını belirten Sekmen şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız araziyi bütüncül arazi yönetim anlayışı ile araziye karışan tüm kurum ve paydaşlar ile birlikte yönetmek mecburiyetindeyiz. Ortaya konulacak politikaların merkezi yönetimimiz ile uyum içerisinde olması kadar yerelde üretilen politikaların da merkezi politikaları belirlemede etkin olması gerekmektedir. Araziye karışan kurumların çokluğu bu kurumlararası çoklu yapının yönetişimi ortak politika ve hedeflerde buluşmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Belediye Kanunu ve İmar Kanunu'nun bahse konu bütüncül arazi kullanımı ve yönetimi anlayışı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi son derece önem arz etmektedir. Arazilerin verimli kullanılmasında yerel yönetimlerin önemi büyük."

Alanında uzman bilim adamlarının sunum yapacağı çalıştay yarın sona erecek.

