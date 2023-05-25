Arazide Çakal yavrusu buldu, jandarmaya teslim etti

Muğla’nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi’nde bulunan bir araziden hayvan sesi gelmesi üzerine bir vatandaş tarafından sesin geldiği bölgede Çakal yavrusu olduğunu fark etti. Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından alınan Çakal yavrusu tedavisinin yapılması ve gerekli bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru Çakal bakımının ardından doğal yaşamına salınacağı öğrenildi.

