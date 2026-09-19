Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arca Çorum FK, 19 Eylül 2026 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Arca Çorum FK, son maçında Samsunspor'u 5-1'lik skorla geçti. Corendon Alanyaspor ise Göztepe ile 2-2 berabere kalarak sahadan puanla ayrıldı.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 10 gol yedi.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.
Arca Çorum FK, son 5 maçında 2 galibiyet elde etti. Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 2 berabeerlik ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Arca Çorum FK'nın Jesus Ramirez'i, takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkmaktadır.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Arca Çorum FK 0, Corendon Alanyaspor 5 gol attı.