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Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. İki takımın son performansları ve maç öncesi detayları haberimizde yer alıyor.

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Arca Çorum FK
1 - 2
MS
Corendon Alanyaspor
Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu Yayın: beIN Sports 2 Hakem: Alper Akarsu

Arca Çorum FK, 19 Eylül 2026 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Arca Çorum FK, son maçında Samsunspor'u 5-1'lik skorla geçti. Corendon Alanyaspor ise Göztepe ile 2-2 berabere kalarak sahadan puanla ayrıldı.

Lig Durumu

Arca Çorum FK

10. Trendyol Süper Lig
O
5
G
2
B
1
M
2
P
7
12
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+2
Averaj

Corendon Alanyaspor

8. Trendyol Süper Lig
O
5
G
2
B
2
M
1
P
8
6
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Arca Çorum FK 12 / 10
Corendon Alanyaspor 6 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Arca Çorum FK İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
3 – 1
Corendon Alanyaspor Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
3 – 3

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 10 gol yedi.

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Arca Çorum FK G G M M B

tüm kulvarlar

  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 31.08.2026 Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 22.08.2026 Arca Çorum FK 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 14.08.2026 Galatasaray 2-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig B
Corendon Alanyaspor B G M G B

tüm kulvarlar

  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 30.08.2026 Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 23.08.2026 Corendon Alanyaspor 1-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 15.08.2026 Gaziantep FK 1-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Arca Çorum FK, son 5 maçında 2 galibiyet elde etti. Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 2 berabeerlik ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Eksik Oyuncular

Arca Çorum FK

Bilinen eksik yok

Corendon Alanyaspor

1 eksik
Maestro Sakat Uyluk Sakatlığı

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Jesus Ramirez Arca Çorum FK 3 Gol 1 Asist
Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 3 Gol 1 Asist
Cengiz Ünder Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist
Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist
Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 1 Gol 0 Asist
Ianis Hagi Corendon Alanyaspor 0 Gol 1 Asist
Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 1 Gol 0 Asist
Paolo Fernandes Corendon Alanyaspor 1 Gol 0 Asist

Arca Çorum FK'nın Jesus Ramirez'i, takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkmaktadır.

İkili Rekabet
0 Arca Çorum FK
0 Beraberlik
1 Corendon Alanyaspor
  • 04.12.2025 Arca Çorum FK 0-5 Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Arca Çorum FK 0, Corendon Alanyaspor 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman?

19 Eylül 2026

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta?

17:00

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçında hangi oyuncular eksik?

Maestro (Sakat) eksik.

Arca Çorum FK ve Corendon Alanyaspor'un ligde kaç puanı var?

Arca Çorum FK'nın 7, Corendon Alanyaspor'un 8 puanı var.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
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