Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Arca Çorum FK 1 - 2 MS Corendon Alanyaspor

Arca Çorum FK, 19 Eylül 2026 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Arca Çorum FK, son maçında Samsunspor'u 5-1'lik skorla geçti. Corendon Alanyaspor ise Göztepe ile 2-2 berabere kalarak sahadan puanla ayrıldı.

Lig Durumu Arca Çorum FK 10. Trendyol Süper Lig O 5 G 2 B 1 M 2 P 7 12 Attığı Gol 10 Yediği Gol +2 Averaj Corendon Alanyaspor 8. Trendyol Süper Lig O 5 G 2 B 2 M 1 P 8 6 Attığı Gol 5 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Arca Çorum FK 12 / 10 Corendon Alanyaspor 6 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı AÇ Arca Çorum FK İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 3 – 1 CA Corendon Alanyaspor Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 3 – 3

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 10 gol yedi.

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Arca Çorum FK G G M M B tüm kulvarlar Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 2-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig B Corendon Alanyaspor B G M G B tüm kulvarlar Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 1-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 1-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Arca Çorum FK, son 5 maçında 2 galibiyet elde etti. Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 2 berabeerlik ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Eksik Oyuncular Arca Çorum FK ✓ Bilinen eksik yok Corendon Alanyaspor 1 eksik Maestro

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Jesus Ramirez Arca Çorum FK 3 Gol 1 Asist Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 3 Gol 1 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 1 Gol 0 Asist Ianis Hagi Corendon Alanyaspor 0 Gol 1 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 1 Gol 0 Asist Paolo Fernandes Corendon Alanyaspor 1 Gol 0 Asist

Arca Çorum FK'nın Jesus Ramirez'i, takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkmaktadır.

İkili Rekabet 0 Arca Çorum FK 0 Beraberlik 1 Corendon Alanyaspor Arca Çorum FK 0-5 Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Arca Çorum FK 0, Corendon Alanyaspor 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 19 Eylül 2026 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta? 17:00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? beIN Sports 2 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor maçında hangi oyuncular eksik? Maestro (Sakat) eksik. Arca Çorum FK ve Corendon Alanyaspor'un ligde kaç puanı var? Arca Çorum FK'nın 7, Corendon Alanyaspor'un 8 puanı var.

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