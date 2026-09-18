Portekiz'de 41 yaşındaki Ronaldo milli takım kadrosunda

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; Ronaldo, milli takımının 24 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında oynayacağı 4 Uluslar Ligi maçı için seçilen 25 kişilik kadrosunda yer aldı.

Ronaldo, Portekiz'in geçen temmuz ayında Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın şampiyonu İspanya'ya yenilmesinin ardından ülkesi için oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jesus, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından teknik direktörlük görevinden ayrılan Roberto Martinez'in yerine geçmişti.

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, milli takıma çağrılırken Fenerbahçe'nin oyuncusu Nelson Semedo ise kadroda yer almadı.

Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica)

Defans: Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincao (Al Ahli), Francisco Conceiçao (Juventus), Gonçalo Ramos (Milan), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray)