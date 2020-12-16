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ArcGIS Pro yazılımı DPÜ akademisyenlerinin kullanımına açıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ESRI Türkiye firması tarafından geliştirilen ve mimarlık ve mühendislik alanlarında harita oluşturma, mekansal analiz ve veri yönetimi konusunda en gelişmiş yazılımlardan olan ArcGIS Pro’yu bir yıllığına satın aldı.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan ve Jeoloji, Maden, İnşaat Mühendisliği bölümleri ile birlikte Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin çalışmalarında yararlanabilecekleri ArcGIS Pro’nun bir yıllığına satın alındığı duyuruldu.Açıklamada ayrıca, toplamda 50 kullanıcının faydalanabileceği ArcGIS Pro yazılımının kurulumu için gerekli isteklerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilebileceği bilgisi verildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ESRI Türkiye firması tarafından geliştirilen ve mimarlık ve mühendislik alanlarında harita oluşturma, mekansal analiz ve veri yönetimi konusunda en gelişmiş yazılımlardan olan ArcGIS Pro’yu bir yıllığına satın aldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan ve Jeoloji, Maden, İnşaat Mühendisliği bölümleri ile birlikte Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin çalışmalarında yararlanabilecekleri ArcGIS Pro’nun bir yıllığına satın alındığı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, toplamda 50 kullanıcının faydalanabileceği ArcGIS Pro yazılımının kurulumu için gerekli isteklerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilebileceği bilgisi verildi.

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