Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den 6 yıllık sözleşme! Saat 17.00'de İspanya'ya uçuyor...

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya gidiyor. Genç oyuncunun İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

SAAT 17'DE İSPANYA'YA UÇUYOR

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 17.00’da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket edecek.

TONI KROSS VE MODRIC'TEN EĞİTİM ALACAK

Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesinde birçok sebep yer aldı. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti ve kulübün başkanı Florentino Perez ile bizzat görüşen Arda Güler bu şekilde ikna oldu.

Luka Modric ve Toni Kross tarafından özel olarak eğitim göreceği öğrenilen Arda'nın ilk 11'de oynama sözü aldığı da ifade edildi.

İSPANYA KARIŞTI!

İspanyol gazeteleri, Arda Güler'in transferini en ön sıralardan gösterdi. Real Madrid'in genç oyuncuyu Barcelona'nın elinden aldığı yazıldı. Bu haber sonrası Barcelona taraftarları yönetimlerine öfkeli bir şekilde eleştiri yağdırdı.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRIYOR

Arda Güler’in sosyal medya paylaşımları Barcelona ve Real Madrid taraftarları tarafından “Come To Barca&Madrid” yorumlarıyla işgal edilmiş durumda bulunuyordu. Arda'nın Real Madrid'i seçmesinin ardından Barcelona taraftarları yenilgilerini kabul etti ve yönetime yüklenmeye başladı.



